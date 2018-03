Igor Dodon planifică o vizită în SUA, dar nu se știe în ce calitate. Ceva inedit în practica internațională: șeful unui stat cerșește vizite

15:45

Daca esti unul dintre oamenii care tinde sa fie manipulator si obsedat de control, e firesc sa te gandesti ca este o caracteristica rea, dar nu este mereu asa. Daca schimbi cuvantul “manipulator” in “persuasiv”, dintr-o data suna mai bine si o privesti ca pe o calitate. Daca esti in stare sa convingi oamenii sa te angajeze sau sa iti dea o marire sau sa cumpere un produs de la tine, inseamna ca esti in stare sa incurajezi oamenii sa faca tot ce e mai bun si esti mereu capabil sa solutionezi sau mediezi conflictele dintre altii. Acestea sunt semnele zodiacale cunoscute ca fiind cele mai manipulatoare cu putinta. Daca ai de-a face cu unul sau mai multi avand aceste semne, fii mai atent daca si cum esti “facut” din vorbe, convins si controlat, scrie sfatulparintilor.ro. Racul Tu, mai mult ca oricare alt semn zodiacal, vei fi deranjat sa afli ca esti vazut de altii drept manipulator si asa si esti. Nu vrei deloc sa se simta ca si cum controlezi oamenii, dar chiar asta faci fara sa realizezi. Esti capitanul absolut al corabiei numita vinovatie si autocompatimire, arma redutabila prin care manipulezi pe cei din jur. In timp ce tu crezi cu adevarat ca lucrurile pe care ii determini sa le faca sunt spre binele lor, nu este privit asa de catre cei pe care incerci sa ii influentezi. In plus, a controla pe cineva chiar si in numele iubirii si bunelor intentii este lipsa de respect. Scorpionul Abilitatea ta de a te furisa cu siretlic si de a aduna informatii te face sa te simti ca un spion. Esti rapid, destept, abil si folosesti aceste trasaturi in avantajul tau intotdeauna. Esti asa de discret incat oamenii pe care ii manipulezi nici nu isi dau seama ce se intampla decat mult timp dupa ce ai iesit din raza lor. Manipularile si persuasiunile tale au aproape mereu drept scop sa te ajuti pe tine insuti, nu sa ii ajuti pe ceilalti, ca in cazul Racului. Pe viitor, cugeta daca este cea mai buna tehnica sa iti atingi interesul. Nu uita vorba: ce tie nu iti place, altuia nu ii face. Gemeni Desigur, tu esti cel mai prietenos semn zodiacal dintre toate dar asta nu inseamna ca, in numele acestui aer familiar, nu esti capabil sa faci orice este nevoie ca sa ii determini pe oameni sa actioneze in felul in care vrei tu. Farmecul si carisma ta te ajuta cu adevarat, pentru ca felul in care tu te adaptezi la orice situatie te ajuta sa relationezi cu absolut orice tip de caracter uman. Cu cat esti mai implicat si pari mai prietenos, cu atat oamenii din jur vor face ce le ceri tu subtil, nici macar direct. Intentiile tale nu sunt rele, atat ca tu ai un plan si urmaresti cu tenacitate sa obtii ceea ce vrei, asta insemnand inclusiv manipularea oricui este nevoie. Leul Asteptarile tale de la lume sunt foarte mari si cand ele nu se potrivesc cu rezultatele obtinute, tu nu te temi sa te duci printre oameni si sa faci orice e nevoie ca sa ti le indeplinesti. Felul in care obtii ceea ce vrei nu este, insa, cel mai discret sau subtil. Tu esti tipul de manipulator care stie ce vrea si nu se teme sa obtina, cerand altora, constrangandu-i, convingandu-i, facand ce este nevoie pentru atingerea interesului sau. In timp ce fiecare semn zodiacal are propriile sale caracteristici, aceste patru semne sunt cele mai versate si pricepute cand vine vorba de puterile lor persuasive. Sa speram ca si le folosesc pentru scopuri bune si nu negative!