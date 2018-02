Un lider de partid asociat, de internauți, cu celebrul personaj de poveste, Pinochio

18:40

Lucrările de gazoduc durează un an și 11 luni, dar autoritățile vor încerca că lucrările să se termine până la finalul acestui an. Despre acest lucru a declarat premierul Pavel Filip, în cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova."Așa cum ați văzut ieri, am avut oaspeți la Chișinău, în vizită a venit premierul României, doamna Viorica Dăncilă care a venit împreună cu o delegație. Printre mai multe lucruri utile pe care le-am discutat ieri s-a numărat subiectul interconectării infrastructurilor de gaze naturale.De asemenea, din delagație a făcut parete directorul Transgaz, precum și directorul agenției naționale pentru reglementare în energetică de la Bucureșt, și acest lucru nu a fost întâmplător, pentru că cu o zi înainte a fost finalizat concursul de privatizare a gazoductului Vestmoldtransgaz de la Chișinău.Ați văzut de asemenea că Transgaz, companie românească, a câștigat concursul de privatizare pentru Vestmoldtransgaz.