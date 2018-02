Pavel Filip: Vrem ca finalizarea lucrărilor de gazoduct să se termine până la sfârșitul acestui an

Lucrările de gazoduc durează un an și 11 luni, dar autoritățile vor încerca că lucrările să se termine până la finalul acestui an. Despre acest lucru a declarat premierul Pavel Filip, în cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova. "Așa cum ați văzut ieri, am avut oaspeți la Chișinău, în vizită a venit premierul României, doamna Viorica Dăncilă care a venit împreună cu o delegație. Printre mai multe lucruri utile pe care le-am discutat ieri s-a numărat ...

