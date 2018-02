SCANDAL IN DIRECT // I-a venit de hac lui Jirinovschi! Sobchak l-a stropit cu un pahar cu apă în direct!

15:45

Nepotul unui consilier local, fostul președinte al organizației raionale Soldănești a partidului DA, a fost depistat în stare de ebrietate la serviciu. Este vorba despre Artur Babcineţchi, ofiţer superior de sector al postului de poliţie Samaşcani al IP Şodăneşti. Babcineţchi, în vârstă de 29 de ani, activează în poliţie din anul 2011, iar sâmbătă, 24 februarie, în timpul petrecerii instrucţiunilor de primire-predare a serviciului, acesta a fost depistat de conducerea IP Şoldăneşti în stare de ebrietate, iar după ce a fost testat alcooloscopic cu aparatul Drager s-a stabilit că acest avea 0.47 mg/l de alcool în aerul expirat, informează ImpactTV. Pe numele său a fost pornită o anchetă de serviciu, iar conducerea IP Şoldăneşti a cerut concedierea acestuia din funcţie, luânduse în consideraţie faptul că Babcineţchi nu este la prima abatere de acest gen. Potrivit unor surse ale portalului ImpactTV.MD, care au solicitat să le fie păstrat anonimatul, familia Babcineţchi este una destul de cunoscută prin raionul Şoldăneşti, iar poliţistul prins băut ar fi chiar nepotul lui Oleg Babcineţchi, consilier local la primăria Şoldăneşti, dar şi președinte al organizației raionale Soldănești a partidului DA. Artur Babcineţchi mai figurează şi ca inculpat într-un dosar pentru viol în grup. „Violul a avut loc pe data de 27 august 2016, iar victima s-a dovedit a fi o tânără în vârstă de 23 de ani. Dosarul a fost instrumentat de către procurorii de la Procuratura Rezina, iar la data de 14 februarie anul trecut a fost transmis în instanţa de judecată. Magistraţii de la Judecătoria Şoldăneşti încă nu s-au expus pe acest dosar din motiv că figurează mai multe persoane, iar unii dintre ei şi-au schimbat de câteva ori apărătorii”, a precizat Vieru. De altă parte, sursele susţin că familia Babcineţchi are influenţă în raion, iar din acest motiv dosarul a fost instrumentat de către procuratura Rezina. Aceleaşi surse susţin că magistraţii de la Şoldăneşti, intenţionat ar tergiversa examinarea acestui dosar. La rândul său, Artur Babcineschi, neagă că ar fi fost în stare de ebrietate la serviciu, dar şi se declară nevinovat în dosarul cu violul. „Nu am fost în stare de ebrietate în timpul serviciului. Era tura mea, dar nu am intrat să primesc arma şi nici instrucţiunile. Am rugat pe altcineva să o facă în locul meu şi să mă înlocuiască în acea zi. Eu eram acolo, dar nu eram în timpul serviciului, deci eram în timpul meu liber”, a precizat Babcineţchi pentru sursa citată. Cu referire la dosarul în care figurează în calitate de inculpat, fiind acuzat de viol, Babcineţchi susţine că se consideră nevinovat, însă a refuzat să spună cum s-a întâmplat. Șeful Inspectoratului General de Poliţie, Alexandru Pînzari, a declarat pentru ImpactTV.MD că este la curent cu acest caz şi va lua atitundine. „Ca șef al Poliției Naționale, condamn comportamentul și atitudinea unor colegi de ai mei, care își permit fără nicio jenă și respect față de cetățenii acestei țări, „să servească patria în stare de ebrietate”. Este jenant și inadmisibil că unii polițiști, care au datoria să fie aproape de oameni și în serviciul lor, tocmai ei își permit să comită astfel de fapte. Apelez, ca de fiecare dată. La bun simț, respect și la alte calități demne meseriei de polițist, or cei care vor comite abateri, vor fi dur pedepsiți. În acest context, îi rog pe toți cetățenii Republicii Moldova care au avut o experiență nefastă cu unii colegi polițiști, să apeleze cu încredere 902”, a menţionat Pînzari. The post Ce iese din Mâță, votcă bea! Nepotul polițist al unui fruntaș DA, prins beat la volan appeared first on Moldova 24.