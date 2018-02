ALLIANZ-TIRIAC in 2017: Afaceri de 1,2 miliarde lei si profit operational de 130 milioane lei

10:00

Cu un CV bine construit, care sa nu includa informatii inadecvate, si cu un profil profesional potrivit pentru job-ul la care aplica, un candidat are sanse extrem de mari sa fie chemat la interviu. Odata ajuns acolo, insa, dincolo de tinuta, vestimentatie sau alte elemente legate strict de aspectul fizic, acesta trebuie sa fie atent si la ceea ce transmite prin limbajul non-verbal. Ce gesturi trebuie evitate in timpul unui interviu de angajare sau, din contra, ar trebui accentuate? Pot fi candidatii "descalificati" din cauza emotiilor?"Limbajul corporal poate duce la depunctarea candidatului doar daca exprima nesinceritate, nehotarare, lipsa unei motivatii reale pentru ocuparea postului discutat", explica Pia SIMIONESCU, Director Resurse Umane, GOTHAER Asigurari Reasigurari. "In rest, recrutorii cu experienta pot sa identifice aspectele care tin de emotii, iar acestia, in interesul unei evaluari corecte, ar trebui sa ajute candidatii sa se relaxeze si sa iasa din starea de stres. Un interviu in care candidatul este coplesit de emotii sau supus unui stil agresiv si stresant de interogare nu poate fi un interviu relevant pentru angajator. In aceste cazuri, raspunsurile nu pot fi considerate obiective", a adaugat aceasta.Ideea este subliniata si de Elena IONESCU, HR Business Partner, METROPOLITAN Life, care mentioneaza: "Ca recruiter, iti doresti sa stai de vorba cu persoane autentice, iar un grad de emotie constructiva in interviu nu displace si nu descalifica un candidat."Cu toate acestea, exista cateva elemente de limbaj corporal care transmit emotii negative si pe care candidatii trebuie sa le controleze atunci cand participa la un interviu de angajare, afirma specialistii HR din cadrul GROUPAMA Asigurari: "De exemplu, gesticularea sau atingerea parului, a fetei, a obiectelor din jur, in exces poate sa denote nervozitate. Lungirea pe scaun din prea mare lejeritate poate sa denore lipsa de respect, iar mainile incrucisate pot arata dorinta de a se distanta".Chiar daca nu este legata de limbajul non-verbal, o alta problema care poate aparea in timpul interviurilor, de natura mai recenta, a fost creata noile tehnologii, mai precis de prezenta, in viata de zi cu zi a telefoanelor mobile. Acestea pot reprezenta un element perturbant in timpul unei intalniri cu recrutorul, reaminteste Daniela ANTON, Specialist Resurse Umane, Signal Iduna, care recomanda candidatilor "sa isi seteze telefoanele mobile pe modul Silentios in interviuri si sa nu le tina pe masa, pentru ca le distrage atentia. De asemenea, sa fie atenti la tinuta la modul general - sau mai bine zis sa fie atenti sa nu iasa in evidenta in urma interviului prin tinuta, ci prin ce comunica in cadrul discutiei. Ce ne bucura in cadrul interviului sunt persoanele entuziaste, care vorbesc cu pasiune despre ceea ce le place sa faca si despre realizarile lor."Pe ce trebuie sa puna accentul candidatii, in schimb? Contact vizual cu interlocutorul, o strangere de mana ferma si, pe cat posibil, o atitudine relaxata sunt elementele cheie, considera acestia. Astfel, este recomandata "o atitudine cat mai naturala, dar profesionista totodata, care sa evite rigiditatea sau, la polul opus, un limbaj nonverbal prea relaxat. Este important ca, in timpul interviului, candidatul sa sustina privirea [recrutorului], ceea ce ne arata siguranta lui si dorinta de conectare la interviu", mentioneaza Marta ROSU, Recruitment and Development Manager, NN Asigurari de Viata."Nu numai in cadrul unui interviu, dar si cu ocazia altor intalniri profesionale, este important sa adoptati o postura corecta, sa mentineti contactul vizual cu interlocutorul (lipsa contactului vizual il face pe candidat sa para nesigur), sa controlati gesturile nervoase (ticurile) si sa aveti incredere in propria persoana", sustine, la randul sau, Rodica VISAN, HR Manager, CertAsig. "Zambetul denota siguranta in propriile forte si este un gest bine-venit. De asemenea, strangerea de mana poate avea intelesuri diferite pentru intervievator. Prin urmare, aceasta trebuie sa fie naturala, ferma, urmata de contactul vizual despre care am mentionat anterior."Anita DOBRE, Sef Departament Recrutare si Dezvoltare, OMNIASIG VIG, le reaminteste candidatilor de controlul pozitiei pe scaun, care "trebuie sa fie plina de incredere: spatele drept si privirea sustinuta a interlocutorului, nu in jos, pentru a nu transmite nesiguranta, lipsa de sinceritate", dar si de faptul ca trebuie "sa evite framantatul prelungit al mainilor sau al degetelor, actiune care denota o stare de anxietate pe care candidatul nu o poate stapani. De asemenea, alegerea unui vocabular clar, concis si la obiect poate indica siguranta de sine a candidatului."V-ati abonat la XPRIMM Job? Gasiti locuri de munca din asigurari si brokeraj Profesionistii din Romania au la dispozitie doua instrumente de recrutare specializate si dedicate pietei asigurarilor, respectiv Newsletter-ul XPRIMM Job si portalul online www.asiguratori.ro. 