Viitorii ingineri și-au demonstrat realizările în domeniul roboticii. Cine sunt învingătorii celei de-a IV-a ediție a FIRST LEGO League Moldova

18:15

The Motans revine cu o nouă piesă care se numește „Drama Queen”, o nouă surpriză pentru fanii artistului. Piesa a fost compusă și produsă de The Motans (Denis Robeș) și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentru „Friend Zone”, „Weekend”, „Nota de plată”, „August”. Articolul (video) „Scuze, dar am indigestie la dramă”. The Motans a lansat piesa „Drama Queen” apare prima dată în #diez.