Câteva motive de ce suntem siguri că Mad Marketers Conference va fi un eveniment util și interesant

Trei tinere din Moldova activează în calitatea de profesoare la școala de muzică Phillip și Patricia Frost, cunoscută și sub denumirea de Frost School of Music, de la Universitatea din Miami din Coral Gables sau University of Miami School of Music. Școala este cunoscută pentru faptul că s-a clasat printre primele 25 de instituții de profil muzical din SUA.