Viorica Dăncilă la Chișinău: „Trebuie să avem mai multe proiecte comune”

13:15

„Nu am niciun dubiu că persoanele care au fost implicate în frauda bancară vor ajunge la un moment dat în fața instanței de judecată. Noi, din păcate, am ridicat prea mult așteptările, sugerând societății că asemenea tip de fraude pot fi investigate în 24 de ore și banii pot fi readuși în țară”, a declarat ministrul Justiției. El a mai afirmat că mecanismele în acest proces sunt similar cu un caz foarte mediatizat în România, cel al devalizării Bancorex, bancă ce a colapsat în România în 1999 și de unde s-au acordat credite neperformante de circa 900 de milioane de dolari, dar a dat asigurări că cei vinovați vor plăti pentru această fraudă. „Din păcate, mecanismele care sunt pentru asemenea situații funcționează puțin altfel decât înțelege un consumator de rând, dar vreau să vă aduc cu titlul de exemplu cazul devalizării Bancorex din România, care a avut loc cu 15 ani în urmă și, din câte cunosc eu, toate persoanele care au fost implicate în devalizarea acestei bănci au fost aduse în fața justiției și nu am niciun dubiu că în Republica Moldova se va întâmpla exact același lucru. Acum, termenele și tempourile, modul cum se va întâmpla acest lucru mie îmi vine greu să-l comentez, deoarece nu am o informație amplă sau clară din partea Procuraturii și nici nu sunt obligați să mă informeze, dar ca o idee generală, toți cei care au fost implicați în frauda bancară vor ajunge să fie sancționați. Puteți fi absolut convinși de acest lucru”, a completat el.