În premieră. Cu dragoste de patrie și mamă

În perioada septembrie 2017 — martie 2018, portalul MoldovaCurata.md și Asociația Presei Independente (API) desfășoară campania de informare și încurajare a implicării civice „Fii cu ochii pe autorități!”. Campania include întâlniri cu cetățenii, consultanță juridică gratuită în probleme care vizează accesul la informație și transparența procesului decizional, investigarea jurnalistică a cazurilor de utilizare necorespunzătoare a banilor publici și a altor nereguli. Accesul la informație pe înțelesul tuturor. Întrebați? Răspundem!Întâmpinați probleme în obținerea informațiilor de interes public de la primărie, consiliul raional, Guvern, ministere, agenții specializate, Președinție, Parlament, alte instituții publice? Telefonați la „linia verde” cu apel gratuit de pe mobil și fix 0800 80030 și intrați în contact cu noi! Asigurăm confidențialitatea sursei de informație.Întrebare: Sunt reprezentantă a unei organizații neguvernamentale care acordă suport persoanelor cu dizabilități. Am solicitat informații de la spitalul raional privind serviciile care au fost acordate unei persoane cu dizabilități severe de vedere severe. Ea a fost transportată la spital dintr-o localitate rurală, cu ambulanța, pentru o examinare psihiatrică și neurologică, deoarece a devenit agresivă și violentă. În scurt timp, a fost trimisă acasă, pe timp de noapte, fără însoțitor și transport. Am solicitat administrației spitalului să ne comunice care sunt procedurile în astfel de cazuri, ce servicii trebuiau acordate și ce s-a întreprins etc. Avem suspiciuni că responsabilii spitalului, inclusiv medicii, nu și-au îndeplinit obligațiunile de serviciu. Au trecut 60 de zile din momentul depunerii în scris a cererii, iar răspuns nu am primit. Cum să procedăm în această situație?Juristul API răspunde: Instituția publică nu a respectat termenul de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării pentru a furniza informația, prevăzut în Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11 mai 2000. Astfel, sunteți în drept să vă adresați în instanța de judecată. În același timp, dvs. ați depășit termenul de depunere a cererii în judecată, care este o lună de zile de la data neprimirii răspunsului de la autoritatea respectivă. Deci, există riscul că instanța de judecată ar putea să respingă cererea dvs. ca fiind tardivă (întârziată). Iată de ce, vă recomand să vă adresați repetat spitalului cu aceeași cerere de acces la informație, iar în cazul unui răspuns negativ sau lipsa acestuia, să sesizați instanța de judecată, cu respectarea termenului menționat mai sus.Întrebare: Sunt persoană cu dizabilități, țintuită la pat. În anul 2003 am avut un accident la locul de muncă, fiind angajat ca lăcătuș la școala din sat. Am cerut indemnizație de dizabilitate, dar atât conducerea școlii, cât și a primăriei, în subordinea căreia se afla școala, au refuzat să mă ajute. De aceea, am acționat instituțiile respective în judecată. Am câștigat procesul în instanța de fond, iar apoi și la Curtea de Apel (CA). Părțile vizate au făcut recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), care a întors dosarul la CA pentru rejudecare. Faptul că dosarul a fost remis la CA înseamnă că decizia va fi una negativă sau CSJ are anumite neclarități? Trebuie să plătesc avocatul în continuare, chiar dacă contractul semnat cu el a expirat? Pot înlocui avocatul la această etapă sau nu?Juristul API răspunde: Trimiterea dosarului la rejudecare nu înseamnă neapărat că decizia va fi una negativă pentru dvs. La rejudecare, decizia poate fi identică cu cea anterioară, doar că motivarea poate fi diferită. Avocatul trebuie plătit suplimentar doar dacă în contract este specificată plata pentru rejudecarea cauzei. Puteți să înlocuiți avocatul la această etapă a procesului dacă nu sunteți mulțumit de serviciile acestuia.Întrebare: Mi s-a interzis să filmez ședințele consiliului orășenesc, chiar dacă sunt consilier. În plus, am fost scos din sala de ședințe de către poliție, la indicația consilierilor care formează majoritatea în consiliu. Cum pot să-mi apăr drepturile, să informez cetățenii despre deciziile adoptate?Juristul API răspunde: Potrivit Legii privind transparenta decizională, în particular art. 13, ședințele ținute de autoritățile publice sunt, de regulă, publice. Corespunzător, orice persoană poate participa la ședință, lua cunoștință de chestiunile discutate și deciziile adoptate etc. Totodată, cetățenii pot efectua înregistrări video, fără a avea impedimente din partea autorităților, forțelor de ordine etc. Dacă nu ați perturbat ordinea publică etc., cazul semnalat poate fi calificat ca abuz. Corespunzător, vă recomand să depuneți o plângere la poliție. Dacă răspunsul poliției va fi unul negativ, decizia poate fi atacată în instanța de judecată.Juristul API acordă consultații gratuite în problemele care țin de accesul la informație și transparența în procesul decizional, în cadrul proiectului „Consolidarea principiului integrității și acordarea asistenței juridice pentru obținerea informațiilor de interes public prin intermediul platformei online www.MoldovaCurata.md”, implementat de Asociația Presei Independente (API), cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.Veți putea beneficia de consultanță gratuită privind accesul la informație până la 31 martie 2018.