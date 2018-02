FIICA unui deputat moldovean a ocupat un LOC DE FRUNTE la Campionatul European de Dansuri Latino! FOTO//

10:20

Iryna Ceban, alias Irisha, a lansat, ieri-seară, un nou single, împreună cu un videoclip – „You lose”, informează SHOK.md. „Daca nu dai #PLAY ️ New single in the house Sa inceapa distractia️ Multumesc din tot sufletul Irina Rimes Vanotek Alex Ceausu Cat Music Romania Allyona Barbeyy ️ Sunteti mimunati ️ Enjoy guys as much […]