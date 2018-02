Doliu în presa din România. A murit un jurnalist cunoscut: avea 54 de ani

12:40

Forbes a publicat o listă a celor mai scumpe 10 maşini în acest an. Vă prezentăm, în continuare, automobilele cele mai râvnite de pasionaţi de pe planetă. 10. McLaren Senna - 1 milion de dolari Numită după pilotul de Formula 1 Ayrton Senna, noua supermaşină de la McLaren este o achiziţie bună pentru pistă, dar şi legală pentru stradă. Cu un stil şocant, aduce un motor V8 twin turbo de 4 litri şi 789 de cai-putere, transmite ziarulnational.md. 9. Arash AF10 Hybrid - 1,2 milioane de dolari Această maşină hibrid agresivă vine de la un constructor britanic care face maşini de serie limitată, şi care pretinde că foloseşte "tehnologie pentru nave spaţiale". Sub capota AF 10 Hybrid se ascunde un motor pe benzină, de 550 de cai-putere şi 6,2 litri, în tandem cu patru motoare electrice într-o configuraţie căreia producătorul îi spune "Warp Drive". Este, cu siguranţă, rapidă ca o rachetă, cu o putere combinată de 2.080 de cai-putere şi cu o acceleraţie de 0-100 de kilometri/oră în 2,8 secunde. 8. Mazzanti Evantra Millecavalli - 1,2 milioane de dolari Cu o producţie de doar 25 de unităţi, această supermaşină italiană din fibră de carbon foloseşte o versiune bi-turbo a motorului V8 Z06 Chevy Corvette, de 1.000 de cai-putere, şi poate ajunge la 100 de kilometri la oră în 2,7 secunde. Viteza maximă este una ilegală de 400 de kilometri la oră. 7. Zenvo TS1 - 1,9 milioane de dolari Venită de la un constructor danez prea puţin cunoscut, Zenvo TS1 cu două locuri are un stil care iese în evidenţă, un motor V8 bi-turbo de 5,9 litri şi 1.100 de cai-putere. Ajunge la 100 de kilometri la oră în 2,8 secunde şi poate atinge o viteză maximă de 375 de kilometri la oră. Producţia este limitată la 15 unităţi. 6. Koenigsegg Regera - 2 milioane de dolari Numele ultimei supermaşini a lui Christian von Koenigsegg se traduce în "domnie", şi exotica Regera chiar este regina şoselelor. Este hibrid, are un motor V8 de 5 litri pe benzină, combinat cu alte trei motoare electrice şi toate au o putere combinată de 1.822 de cai-putere. Vine în doar 80 de unităţi. 5. Ferrari LaFerrari Aperta - 2,2 milioane de dolari Această maşină este versiunea "deschisă" a hibridului extravagant LaFerrari. Producţia este de puţin peste 200 de unităţi, dar toate sunt "măritate". Are un motor V12 de 800 de cai-putere - cel mai puternic motor aspirat natural (fără a fi turbo sau supercharged) folosit vreodată într-o maşină Ferrari de stradă - şi pe lângă acesta un motor electric de 120kw pentru o putere combinată de 950 de cai-putere. Poate ajunge la 100 de kilometri la oră în mai puţin de trei secunde şi atinge o viteză maximă de 350 de kilometri la oră. 4. Pagani Huayra Roadster - 2,4 milioane de dolari Producătorul ultra-exotic de maşini Horacio Pagani "rupe" plafonul de pe superputernica sa Huayra şi o înlocuieşte cu unul escamotabil din carbon şi sticlă. Vine echipată cu un motor Mercedes-Benz AMG V12 de 6 litri şi 764 de cai, responsabil pentru o acceleraţie de 0-100 de kilometri la oră în sub trei secunde. S-au vândut deja toate cele 100 de unităţi. 3. Bugatti Chiron - 2,7 milioane de dolari După pasionala şi râvnita Veyron 16,4, Bugatti vine cu Chiron. Are un motor de 8.0 litri W16 (gândiţi-vă la două V8 unite) care are o putere de 1.500 de cai şi poate propulsa maşina cu două locuri la 100 de kilometri la oră în doar 2,4 secunde. Producţia este limitată la 500 de unităţi, dintre care 300 sunt, deja, promise clienţilor. 2. Aston Martin Valkyrie - 3,2 milioane de dolari Această stea a circuitului, care este, însă, şi gata să circule, legal, pe stradă, a fost dezvoltată cu Red Bull Racing şi reprezintă o declaraţie puternică. Vine cu o structură din fibră de carbon şi un motor V12. Şoferul şi pasagerul stau într-o poziţie oarecum înclinată, care o imită pe cea a şoferilor de Formula 1. Producţia este limitată într 99 şi 150 de maşini. 1. Lamborghini Veneno Roadster - 4,5 milioane de dolari Cea mai scumpă maşină pe care am găsit-o este o altă hypermaşină deschisă. Este una de stradă, însă abia-abia se califică, legal. Veneno îşi cuprinde ocupanţii într-o carcasă ultra-unghiulară superbă şi aerodinamică. Un motor V12 de 6,5 litri generează 740 de cai-putere. Cu doar nouă unităţi construite, are un nume dat, ca şi alte maşini Lamborghini, de un taur de luptă faimos.