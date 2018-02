Combinaţia de miere şi nucă are foarte multe beneficii pentru sănătate

20:30

Despre defileul Trinca din raionul Edineţ, unic în felul său am scris deja în publicaţia „Edineţ – două defileuri în toltre”, dar s-a întîmplat, că am revenit la acest defileu şi iată de ce.Pe una dintre fotografiile din publicaţia precedentă am fotografiat din vîrful defileului platoul cu cuptoare pentru calcinarea varului, care se aşternea imediat după ce se sfîrşea defileul. De data aceasta