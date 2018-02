(video) România și-a ales concurentul pentru Eurovision 2018. The Humans vor merge în marea finală la Lisabona

13:15

În urma investigației difuzate de RISE - „Bani din caritate”, reprezentanții spitalului Medical Park din Turcia au lansat o invitație pentru mai multe instituții media din Republica Moldova la Istanbul. Diez a acceptat invitația cu anumite condiții și ca urmare a călătoriei vă prezintă cum s-a desfășurat vizita, la ce întrebări am reușit să primim un răspuns, care aspecte rămân a fi neclare și câteva impresii, poziții personale. Articolul FAQ. Am venit, am văzut, am câștigat… întrebări, răspunsuri și neclarități după vizita la spitalul Medical Park din Turcia apare prima dată în #diez.