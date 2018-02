ESTE BINE SĂ ŞTII! Băuturile care pot provoca 13 tipuri de cancer

15:40

Un lungmetraj românesc a câștigat cel mai important premiu al Festivalului de Film de la Berlin. Pelicula "Touch Me Not" semnată de regizoarea Adina Pintilie a obţinut marele trofeu Ursul de Aur. Filmul pune sub semnul întrebării ideile preconcepute despre intimitate. Citește mai departe...