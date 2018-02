SBU: Rusia a plănuit incendierea a două şcoli româneşti din regiunea Cernăuţi

11:40

NATO şi Republica Moldova au lansat un proiect multianual de îmbunătățire, în rândul forțelor armate naționale, a capacităților de luptă împotriva amenințărilor ciberneticie sofisticate. Proiectul a fost lansat în cadrul Programului NATO Ştiinţă în Serviciul Păcii şi Securităţii (SPS), se arată pe site-ul Alianței Nord-Atlantice. Jamie Shea, subsecretar general adjunct însărcinat cu Divizia provocărilor [&hellip The post NATO și Rep. Moldova lansează un nou proiect în domeniul apărării cibernetice appeared first on InfoPrut.