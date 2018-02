Neymar a «rupt moda» iar. Cum s-a imbracat cel mai scump fotbalist din istorie

13:20

„Fițuica” lui Trump a stârnit un val de critici pe rețele de socializare Președintele Donald Trump se confruntă cu mai multe critici după ce agenția Reuters a publicat niște imagini de la întâlnirea lui Trump cu supraviețuitorii mascarului din Parkland. În fotografiile se vede cum Trump ține în mână o hârtie pe care scrie „Ce putem face pentru ca voi să vă simțiți în siguranță?” și „Vă aud”. Mai multe persoane au folosit rețelele de socializare pentru a critica acțiunea lui Trump. “„În timp ce se întâlnea cu victimele împușcăturii din Parkland, Trump avea o notiță pe care erau scrise lucrurile pe care trebuia să țină minte să le spună, cum ar fi: „Vă aud”. Pe bune? Trebuie să-ți amintești ca să te prefaci că îți pasă?”, s-a întrebat o utilizatoare. While meeting with some of the victims from the Parkland school shooting Trump had a note of reminders of things to say. One of them: I hear you. Really??? You have to be reminded to pretend to care? SMDH pic.twitter.com/e0SbMk4IWw — om (@oliviamunn) February 22, 2018 “„Faptul că Trump are nevoie de o fițuică pentru a arăta compasiune și a spune lucruri pertinente arată cât de „superficial” este el în realitate”, a scris un alt utilizator. Miercuri, 14 februarie, 17 persoane și-au pierdut viața, după ce un tânăr de 19 ani — un fost elev exmatriculat — a deschis focul la o școală din Parkland, statul Florida. Este unul dintre cele mai grave 10 atacuri de acest tip din istoria Statelor Unite. Sursă: agora.md Record „Fițuica” lui Trump a stârnit un val de critici pe rețele de socializare apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.