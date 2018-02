Se comportau ca doi amici, dar la frontieră au spus că nu se cunosc. Ce au pățit doi moldoveni

19:00

Preşedintele indonezian, Joko Widodo, un împătimit al heavy metal, a scos din buzunar 800 de dolari pentru a intra în posesia albumului Metallica ce i-a fost oferit anul trecut de către premierul danez, a declarat joi un oficial citat de DPA, scrie Agerpres. Premierul danez Lars Lokke Rasmussen i-a oferit lui Joko o ediţie specială