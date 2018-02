Conferința DigitalDay 2018: Locul unde vei putea afla totul despre publicitatea pe Internetul Moldovenesc

13:45

Un număr record de 50 de echipe de robotică din 26 localități din Moldova și România, ghidate de 80 de antrenori, vor lua parte la cea de-a patra ediție a FIRST LEGO League Moldova, desfășurată în perioada 24-25 februarie 2018 la Tekwill. Articolul Cea mai mare competiție de robotică din Moldova, FIRST LEGO League are loc în acest weekend. Vezi agenda evenimentului apare prima dată în #diez.