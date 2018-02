ATENȚIE! COD GALBEN de GER. Vor fi -19 grade

10:15

Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare pentru astăzi și mâine. În aceste două zile, deputații vor examina modificările și completările la Codul de executare, Codul subsolului, Codul de procedură penală, Legea privind actele legislative, Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. Pe agenda Parlamentului mai figurează proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a lui Vitalie Pîrlog.