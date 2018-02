Elena Băsescu a aflat sexul copilului. Fiica fostului președinte va aduce pe lume o fetiță

16:15

Târgul, aflat cea de-a 39-a ediţie, poate fi vizitat până pe 25 februarie, în noile pavilioane ale Centrului Expoziţional Romexpo. Peste 290 de agenţii şi tur-operatori și-au expus pe o suprafaţă de peste 15.000 de metri pătraţi ofertele. Mai exact, din 14 ţări îşi promovează la târg zonele şi obiectivele turistice atractive – Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Grecia, Ungaria, Israel, Italia, Palestina, România, Spania, Turcia, Ucraina. Târgul de Turism al României este organizat de Romexpo împreună cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România, în parteneriat strategic cu Asociaţia Naţionala a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) şi cu Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR), Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC). Programul de vizitare este, în perioada 22-24 februarie (joi-sâmbătă), între orele 10:00 şi 18:00, iar duminică, 25 februarie, între orele 10:00 şi 16:00. La conferința de presă organizată de reprezentanții Republicii Moldova în cadrul Târgului de Turism al României 2018, la Centrul de Presă – Pavilion B, Romexpo au participat Ambasadorul Republicii Moldova în România, Excelența Sa, Mihai Gribincea, reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale pentru Turism Receptor din Moldova, dar şi Roland Huisman, actorul din promo-ul de prezentare a Republicii Moldova. Au fost pregătite numeroase surprize, printre care și o tombolă specială, premiul fiind o excursie pentru 2 persoane în Republica Moldova (o experiență complexă care îi va purta în lumea vinurilor moldovenești, a bucătăriei basarabene și la un festival unic de operă care se va desfășura în aer liber, într-o zonă patrimoniu UNESCO). Mihai Gribincea: „În opinia mea, Moldova are toate ingredientele necesare pentru a fi o destinaţie turistică atractivă” Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Mihai Gribincea, a declarat joi că mulţi români consideră că nu au ce vizita în Republica Moldova deosebit de ceea ce este în România, din cauză că cele două naţiuni împărtăşesc aceeaşi limbă şi aceeaşi istorie. Diplomatul a spus că promovarea ţării sale, din punct de vedere turistic, în România, "nu este o sarcină uşoară". "Pe de o parte, din cauză că împărtăşim aceeaşi istorie, suntem acelaşi popor, vorbim aceeaşi limbă, mulţi români din ţară consideră că nu ai ce vedea în Republica Moldova deosebit de ceea ce este în România", a detaliat el. Totuşi, a punctat el, în privinţa Republicii Moldova realitatea deseori este cu totul alta decât cea prezentată de mass-media. "În opinia mea, Moldova are toate ingredientele necesare pentru a fi o destinaţie turistică atractivă (...) În pofida unor tensiuni politice despre care deseori citim în presă, Moldova este o ţară sigură", a punctat el. Ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Gribincea, a amintit că în 2013 Republica Moldova a fost prezentată, de către publicaţia Lonely Planet, drept "cea mai nevizitată ţară europeană" şi, în context, a evidenţiat evoluţia imaginii ţării sale. El a mai declarant că este o țară sigură, ospitalieră și cu o cultură bogată. „Fii oaspetele nostru” În prezent, turismul în Republica Moldova este promovat printr-o amplă campanie, desfăşurată sub titulatura "Fii oaspetele nostru". Spotul care face parte din respectiva campanie prezintă un actor asemănător lui Brad Pitt ce ajunge, accidental, să fie găzduit de oameni din satele Moldovei. "Dostoievski zicea că frumuseţea va salva lumea. Dacă mergeţi în Moldova, veţi descoperi cele mai frumoase femei. Dacă vreţi să întâlniţi actori celebri, mergeţi în Moldova şi îl întâlniţi pe Brad Pitt", a spus actorul moldovean Dorian Boguţă, care a prezentat conferinţa. Brad Pitt de Moldova alias Roland Huisman Interpretul din clipul de promovare, Roland Huisman, a spus că a fost remarcat de echipa filmului „pe stradă”, în Chişinău. Olandezul Roland Huisman locuieşte în Haga şi este de meserie designer grafic. Și chiar a lucrat pentru mai multe proiecte din Republica Moldova. El a povestit că a fost de mai multe ori în Moldova şi că prin intermediul unui prieten a făcut cunoştinţă cu autorul spotului. Filmările au început însă un an mai târziu, după ce a fost găsit un sponsor care a finanţat totul. La filmări, într-un sat din Republica Moldova, el a povestit că a întâlnit o bătrână care nu mai părăsise localitatea sa de 20 de ani. „I-am spus , iar ea a zis şi a arătat către plasma din casa ei". Astfel a descris Republica Moldova, prin propria experienţă, ca fiind un loc în care există "contraste frumoase". În ceea ce priveşte impresiile despre Chişinău, sosia lui Brad Pitt crede că trebuie depus mai mult efort pentru dezvoltarea oraşului. „Oraşul este frumos şi în acelaşi timp trist, iar asta generează un sentiment de melancolie", a spus designerul grafic, Roland Huisman. Roland Huisman a mai adăugat că în viitor planifică să viziteze atât Moldova, cât și România împreună cu familia sa. Invitata specială: Corina Martin - Presedintele Federatiei Asociaţiilor de Promovare Turistica din România (FAPT) Consider Moldova o piaţă strategică pentru destinaţiile turistice româneşti şi încă din 2012 am demarat o campanie de atragere a interesului agenţiilor de turism din Moldova pentru litoralul românesc şi Delta Dunării, destinaţii turistice aproape necunoscute colegilor din Moldova, cu câţiva ani în urmă. În ultimii ani, numărul turiştilor moldoveni pe litoral a crescut constant şi urmărim să creştem, în continuare, circulaţia turistică între Moldova şi România. Pentru mine Republica Moldova reprezintă a doua casă a mea, m-am legat sufletește de ea, m-am înrudit cu moldoveni frumoși și am dezvoltat mai mult decât o relație de prietenie. M-am întors de curând din R Moldova, acolo unde am botezat un copil, al doilea copil pe care l-am botezat. Sunt convinsă că orice turist care vizitează Moldova v-a rămâne încântat de frumusețile tării. Vorbesc și recomand cu căldură țara voastră, sunt un adevărat ambasador al turismului moldovenesc.”, a afirmat președinta FAPT, Corina Martin.