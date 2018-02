Noapte de coşmar pentru o deputată: Am fost ameninţată

12:40

Iurie Leancă a făcut bilanțul vizitei sale la București. „Integrarea Europeană a Moldovei se face prin România” Relațiile bilaterale ale Republicii Moldovei cu România și agenda europeană a autorităților de la Chișinău au fost principalele subiecte discutate de către viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă, în cadrul vizitei de lucru pe care a avut-o timp de trei zile la București. “„Integrarea Europeană a Republicii Moldova se face cu Bucureștiul, prin România și cu ajutorul autorităților române. Am revenit alaltăieri de la București, unde m-am aflat într-o vizită de trei zile. Vizita s-a axat pe două dimensiuni: relația bilaterală și agenda europeană a Republicii Moldova și rolul României în realizarea acestui obiectiv. Am avut întrevedere cu reprezentanți ai executivului, cu reprezentanții conducerii Parlamentului, începând cu domnul Dragnea, domnul Titus Corlățean, cu domnul Rodeanu, președintele Comisiei Comune dintre Parlamentul Republicii Moldova și României, domnul Orban, cu președintele Camerei deputaților, dar și cu Klaus Iohannis”, a afirmat Leancă astăzi în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit viceprim-ministrului, Guvernele de pe ambele maluri ale Prutului au datoria de a-și intesifica relațiile, ținând cont și de faptul că anul acesta se împlinesc o sută de ani de la Marea Unire a celor două state. “„Am convenit cu ministrul pentru Afaceri să relansăm activitatea comisiilor interguvernamentale pe problemele de integrare europeană. Am discutat despre obiectivele imediat următoare pe agenda noastră europeană. M-am axat pe câteva proiecte, în primul rând pe interconectarea dintre noi și România cu gaze. Astfel, gazoductul care s-a finalizat până la Ungheni, să fie construit până la Chișinău. Am făcut un schimb de opinii și pe energie electrică, am vorbit și despre poduri. O mare problemă este faptul că până astăzi noi nu am reușit să restabilim măcar un pod. Am discutat și despre problemele forței de muncă. Am discutat și un proiect care ține de o eventuală anulare a tarifelor de roaming”, a spus oficialul. Iurie Leancă susține că în prezent sunt în derulare peste 46 de proiecte susținute de către Guvernul român. Astfel, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană a specificat că autoritățile trebuie să informeze cetățenii „cine sunt prietenii, partenerii de dezvoltare și de unde vine sprijinul”. „Am discutat și despre banii care nu au fost utilizați din grantul de 100 de milioane, au fost renovate peste 800 de grădinițe, a fost construit gazoductul. Sunt în jur de 60 de milioane nevalorificate», a conchis Iurie Leancă. Amintim că recent Iurie Leancă a efectuat o vizită de lucru de trei zile la București. Aceasta este a doua vizită oficială în calitate de viceprim-ministru pentru Integrare Europeană, prima fiind la Bruxelles. Sursă: realitatea.md Record Iurie Leancă a făcut bilanțul vizitei sale la București. „Integrarea Europeană a Moldovei se face prin România” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.