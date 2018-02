Concurs municipal pentru elaborarea compoziţiei sculpturale „Grigore Vieru” a fost prelungit

16:20

Cu siguranță măcar o dată ați văzut pe rețelele sociale imaginea cu mesajul ”privește cerul” sau ”if we ever stop talking send me a song”. Aceste inscripții drăguțe sunt parcă opuse pereților reci și gri pe care sunt scrise. Cert este că acestea poze au fost intens distribuite, depășind granițele și atingând corzile sensibile ale sufletului. Ușor, dar sigur, pe zidurile orașului […] Post-ul Orașul vorbește. Vezi ce ne spun zidurile clădirilor din Chișinău apare prima dată în Orașul Meu.