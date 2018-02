California: Puşti de asalt, descoperite acasă la un elev de 17 ani care ameninţase şcoala unde învăţa

13:50

O ştiţi din diverse seriale şi filme de epocă, mai ales, dar şi pentru că are o poveste de viaţă extraordinară. A fost o Bond Girl, alături de Roger Moore, în „James Bond: Live and Let Die” (1973), mai înainte de a fi Dr. Quinn, în serialul omonim (1993–1998), rolul care, de altfel a şi consacrat-o, scrie okmagazine.ro […] Articolul A pozat pentru prima oară în „Playboy” la 67 de ani! apare prima dată în Altfel.md.