Liderul opoziţiei ruse, reţinut. Aleksei Navalnîi, mesaj pe Twitter: „Poliţiştii mă duc undeva”

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță că numărul companiilor IT care au aderat la primul parc pentru tehnologia informației "Moldova IT Park" a crescut cu aproape 40, în decursul a două săptămâni, și a ajuns la 86 de rezidenți. Alte 12 cereri au fost examinate pozitiv și urmează a fi semnate contractele cu companiile IT și