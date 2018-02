Igor Dodon cere SIS-ului să investigheze activitatea unui consul român în Moldova

10:10

Au rămas fără acoperiş din cauza unui cablu de înaltă tensiune Un cablu de inalta tensiune agatat de antena de pe casa a lasat fara acoperis deasupra capului o familie din Causeni. Acesta a luat foc de la un scurtcircuit produs la reteaua electrica. Proprietarii spun ca s-au adresat de mai multe ori reprezentantilor furnizorului de energie, ca sa ia cablul de pe casa, dar s-au ales doar cu promisiuni, iar acum si fara un loc de trai, scrie protv.md. Pantelei CERNAT, PROPRIETAR: "E de vina furnizorul de curent electric, ei au legat firul de acest par, prin copac, ei nu aveau dreptul sa-l traga prin copac. Trebuiau sa-i puna stalp, au promis ca o sa o faca toamna asta, dar de atunci si pana acum…" Incendiul s-a produs ieri in localitatea Zaim din raionul Causeni. Fiica proprietarului, era singura acasa, cand la un moment dat s-a auzit o bubuitura. Elena CERNAT, FIICA PROPRIETARULUI: "Eu stateam la computer si brusc s-a deconectat internetul, s-a stins lumina, iar cand am iesit afara, flacara era deja mare. Am chemat pompierii, era deja tarziu cand ei au venit, totul deja era in flacari." In ajutorul oamenilor au sarit imediat vecinii. ""Eu iesisem afara si a buhnit ceva. Am chemat pompierii si eu am incercat sa sting focul cu apa. Ce am putut asta am facut." Femeia spune ca de mai multe ori i-a chemat pe responsabilii furnizorului de energie ca sa inlature cablul de pe casa, mai ales ca tot ei l-au lasat acolo acum aproximativ un an in urma unor lucrari efectuate la reteaua electrica. "Elena CERNAT, FIICA PROPRIETARULUI: "In mai, 2017, le-am spus sa vina. Le-am aratat cum sta cablul, l-au tras si l-au pus in jurul antenei de pe casa." Astazi la fata locului s-au deplasat si cei de la Inspectoratul Energetic de Stat care au constat ca firul linia era inca sub tensiune. "Nicolae PERJU, SEF RETELE ELECTRICE, INSPECTORATUL ENEGETIC DE STAT: "Sta sub tensiune cablul acela, poate sa ucida pe cineva. Au trecut deja 24 de ore si tensiunea nu e deconectata, este ceva iesit din comun. Nu inteleg cum au intervenit pompierii, putea si cineva dintre ei sa fie electrocutat." Si reprezentantii furnizorului de energie au venit astazi la fata locului, insa nu au putut explica de ce cablul de inalta tensiune a fost lasat agatat de casa. "Vladimir SERBINA, SEF SERVICIU TEHNIC, GAS NATURAL FENOSA ANENII NOI: "Noi nu stiam. Trebuie sa ne clarificam, acuma nu pot sa va spun." Proprietarii, tatal si fiica sa, au ramas acum pe drumuri deoarece parctic tot acoperisul casei a fost distrus de flacari, iar lucrurile care nu au ars, au fost inundate.