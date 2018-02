Ți-a plăcut Julia Roberts în „Mănâncă, roagă-te, iubește”? Ce SURPRIZĂ pregătește actrița

13:40

Interpreta Kătălina Rusu are astăzi o zi superbă și foarte importantă. Este ziua ei de naștere și, totodată, va susține primul concert solo live, informează SHOK.md. „La marele eveniment din 22.02.2018 va asteapta o seara de neuitat, plina de emotii, trăiri si surprize! Fiți alături de mine, pentru ca anume in ziua in care m-am […]