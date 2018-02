Imagine Dragons lansează primul single din 2018!

Direct din inima Las Vegas-ului trupa americană Imagine Dragons a lansat noul single „Next To Me”. O baladă romantică, cu un aer old school, această melodie a sosit împreună cu anunţul concertelor grupului din această vară, sub numele de „Evolve World Tour”. Imagine Dragons a ajuns în etapa 2018 a turneului[...]

