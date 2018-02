DEZVĂLUIREA UNUI DIPLOMAT ROMÂN: De ce Ion Iliescu şi cei care i-au urmat au refuzat UNIREA ?

21:30

DOVEZI pentru acei români care vor să cunoască adevărata istorie naţională. Tăbliţa 17. Tăbliţă turnată pe la 330 î.Ch. DAGE (dage: adunare) BALO (bală: fiară, urmaşii strămoşului totemic, stea-gul get cu cap de lup şi trup de balaur) ON (on: neam, a strînge) ANGEA (angel: înger) DU (a duce) ARMOSA...