Hâncești: Un bebeluș de aproximativ 2 luni a fost găsit mort, după ce ar fi fost bătut

22:30

Știați că în Moldova sunt lacuri unice, dealuri, parcuri, peșteri, mori de vânt? Am găsit 10 locuri deosebite, despre care cel mai probabil nu ați auzit. Deși țara noastră este una mică, este una foarte frumoasă, scrie telegraph.md. LACUL ALBASTRU La marginea satului Naslavcea din raionul Ocnița, în apropiere de hidrocentrala de pe Nistru, este situată un lac, cu o culoare albastră foarte aprinsă. Adâncimea lacului poate fi ușor depistată după macaraua care a rămas la fundul acestuia. Oamenii din zonă prind aici raci și șerpi, iar pe maluri poți găsi puteți găsi pietre de argilit de culori deosebit de vii. Lacul se află în zona de frontieră, poți ajunge aici doar cu acordul poliției de frontieră. PODUL LUI BECHIR Un loc foarte pitoresc și frumos. O istorie interesantă, acest pod cu mai multe secole în urmă a fost locul în care și-a găsit adăpostul un călugăr pustnic care cu propriile mâini și-a săpat un loc în care să doarmă, iar în zilele de duminică propăvăduia localnicilor. Locuința sa stranie a rămas și pînă astăzi. Acest loc este unul iubit de către turiști, lungimea celei mai mari peșteri de aici e de peste 10 km, iar din cauza florei foarte dense, traversarea este una foarte dificilă. La 50-60 de metri de la acest pod se află un izvor pe care localnicii îl foloseau și în secolul XVIII. După izvor, nu vă sfătuim să mergeți, este zona de frontieră și ați putea avea neplăceri. PEȘTERA MORȚILOR Sub cimitirul din satul Rudi, este situată peștera morților. Se află aceasta la marginea satului, lângă biserică. Intrarea în peșteră este foarte dificilă, înălțimea ei este de 5 metri, iar lungimea de 85. Cercetătorii au împărțit-o în câteva săli. Sala de așteptare, 5 săli fără nume, sala crocodilului și 2 alte porțiuni, vizual s-ar putea presupune că merge vorba de antreu, sau coridor. În sala mică, trăiește un crocodil de trei metri. Acesta a fost sculptat de un meșter necunoscut. SINGURA MOARĂ DE VÂNT FUNCȚIONABILĂ DIN MOLDOVA Moara de vânt din satul Beșalma poate fi observată de pe strada centrală a satului, se află aceasta pe un deal la marginea satului. A fost construită cu aproximativ 150 de ani în urmă. Moara este funcționabilă și acum, uneori este folosită în scopul ei de bază, pentru a măcina făină. Cândva în Găgăuzia erau foarte multe mori de vânt, doar în Beșalma în anul 1950 erau 64 de mori. În perioada URSS-ului au fost distruse pentru că nu se vedea rostul lor practic. FABRICA DE VINURI KARA GANI Orașul Vulcănești se mândrește atracții turistice unice. Familia Cerven a transformat curtea proprie într-o fabrică de vinuri Kara Gani unde sunt invitați turiști din țară și de peste hotare. Denumirea fabricii provine din găgăuză, ceea ce înseamnă familia Gani, de unde a și provenit familia Cerven. În cinstea strămoșilor a fost deschis și un muzeu, unde sunt strânse mai multe lucruri vechi ce aparțineau familiei Gani. IZVORUL TINEREȚII VEȘNICE Chiar la ieșirea din Mănăstirea Hârjauca, se începe o porțiune de pădure. Se presupune că pentru construcția mănăstririi a fost ales un loc deosebit, un loc care ar putea lecui pe oricine, de orice boală posibilă. Aici se află cunoscutul izvor al tinereții, legendele spun că apa din acest izvor are calități lecuitoare. HIDROCENTRALA DE PE RÂUL RĂUT În perioada sovietică, se punea un accent deosebit pe construirea electrocentralelor în zonele mai puțin dezvoltate. Pe râul Răut, în satul Căzănești din raionul Telenești a fost construită prima hodrocentrală din Moldova, în anul 1954, care a funcționat puțin timp. Totuși carcasul acesteia s-a păstrat și pînă astăzi. PARCUL DIN CIOBURCIU În satul Cioburciu, în anul 1953 sculptorul Dumitru Rodin a venit cu ideea creării unui parc deosebit. Acesta a început să experimenteze în propria curte, a apărut un mic iaz, pod, copaci și chiar un havuz. Peste 50 de ani de muncă au făcut ca în parc să fie mai multe lacuri, havuzuri, poduri. Cel mai important însă, în parc au apărut multe sculpturi deosebit de frumoase. Toate sculpturile nu sunt făcute din piatră, pentru că nu ajungeau bani de materie primă. Toate sunt turnate din beton. În 1982, parcul din Cioburciu a fost premiat cu locul întâi la concursul de parcuri mici din URSS. MOARA DE APĂ DIN STROENȚI Vechea moară de apă din satul Stroenți din raionul Râbnița a fost contruită în anul 1881. Roata morii este situată în partea stângă a morii. Moara era părăsită o perioadă îndelungată și a fost nevoie de restaurarea acesteia pentru a putea vedea cum se măcina grâul în secolul XIX. MALUL ABRUPT AL NISTRULUI Porțiunea abruptă a malului Nistrului este situată între satele Verejeni și Naslavcea, în 1998 a fost luată sub protecția statulu ca fiind rezervație naturală. Teritoriul de 153 de hectare are o înclinare de 30 de grade în unele locuri, nu e ușor să traversezi acest teritoriu fără a avea la sine echipament special. Citește și: Danemarca vrea să interzică vălul islamic: „E incompatibil cu valorile noastre” Singurul președinte de raion al PPEM-ului condus de Leancă anunță că părăsește partidul și vrea colaborare cu Guvernul Filip Impact violent pe traseul Chișinău-Leușeni: Patru persoane, printre care un bebeluș de 1 an, spitalizate (foto) Top 10 locuri din Moldova despre care sigur nu ai auzit Care este cel mai sexy accent din lume: Ce îi atrage cel mai mult pe cei care își caută jumătatea (foto) Cât vor cheltui turcii pentru reparația clădirii Președinției și cum va arăta interiorul