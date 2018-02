Reporter cu Vadim Stângaciu, 21 februarie 2018 – 13:00

13:30

Pe Riviera Franceză, la Menton, a început Festivalul Lămâilor. În acest an, evenimentul, ajuns la cea de a 85 a ediţie, are ca temă Bollywood-ul. Pentru crearea statuilor au fost folosite 145 de tone de citrice. Menton este unul dintre producătorii tradiţionali de lămâi de pe continentul european. Artiştii au realizat statui care reprezintă animale, […]