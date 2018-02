Cursa electorală pentru locul primarului în Bălți și Chișinău .

11:10

Mai multe restaurante ale lanţului american Kentucky Fried Chicken au fost închise săptămâna aceasta în Marea Britanie, după ce firma de curierat DHL, partener KFC de un an, nu a putut livra carnea de pui la timp, informează site-ul cotidianului The Guardian.În total, 526 de locaţii KFC au rămas închise, după ce duminică noaptea compania a anunţat că va închide 646 de restaurante.Luni seară, lanţul american de restaurante a publicat o listă cu 338 de locaţii deschise în Marea Britanie, dintr-un total de 900.Lipsa cărnii de pui reprezintă o problemă atât de serioasă încât compania nu poate aprecia când vor fi redeschise toate locaţiile.Pe toate uşile restaurantelor închise, KFC a lipit afişe cu mesajul: „Ne pare rău, este închis. Livrăm puiul proaspăt în restaurantele noastre, dar am avut câteva probleme cu livrarea astăzi. Nu am vrea să deschidem fără să oferim întreg meniul, dar ne vom întoarce cât de repede putem”.