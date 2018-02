Un deţinut de la Penitenciarul Brăneşti se ocupa cu escrocherii pe ”Odnoklassniki”

12:20

Compania de consultanță și promovare POLIEXPERT și portalul TRIBUNA au lansat, ieri-seară, 16 februarie 2018, cea de-a treia ediție a Almanahului Politic al Republicii Moldova – „ALMANAH POLITIC 2017”. Acesta are 348 de pagini.Fondatorul și directorul Poliexpert și Tribuna, Igor Volnițchi, a mulțumit sponsorilor și a menționat că în cea de-a treia ediție a Almanahului sunt și elemente definitorii, pe lângă relatările despre evenimentele politice.Vicedirectorul și fondatorul Poliexpert și Tribuna, Lilia Gurez, a spus că în această ediție a Almanahului a apărut un nou sponsor general și a specificat care sunt elementele noi definitorii.„Inițial, am crezut că Almanahul din acest an va fi ca și volum mai mic, pentru că nu am avut un an electoral. Politicienii noștri, însă, au avut grijă ca volumul din 2017 să fie, practic, la fel de ca și cel din 2016.