(foto) Un tânăr de 19 ani a intrat cu mașina într-o casă. Conducea cu viteză excesivă și era urmărit de polițiști

Stejarul din Cajvana este arborele cu care România este înscrisă în competiţia „Tree of the year”. Competiţia ce se desfăşoară din anul 2011 are ca scop prezentarea arborilor cu o poveste aparte şi atragerea atenţiei cu privire la bogăţia culturală şi naturală ce trebuie protejate.