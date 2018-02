FOTO. Comercianții au dat start sezonului de mărțișoare. Cele mai scumpe ajung și la câteva sute de lei

09:50

Balkan Pharmaceuticals este una din cele mai mari fabrici de producere a medicamentelor din sud-estul Europei. Fabrica din Sîngera a fost inaugurată la 20 octombrie 2016, fiind o investiție românească. La mai bine de un an de la începerea activității am încercat să aflăm care sunt principalele rezultate ale întreprinderii, provocările întâlnite, dar și de ce sunt atât de scumpe medicamentele. În acest sens, am discutat cu Gheorghe Apostol, director Distribuție Balkan Pharmaceuticals.