Util: Cu ce poți înlocui zahărul din alimentație

12:15

Care sunt nefericitii in dragoste primavara aceasta? Iata-i in continuare: Gemeni Problemele in cuplu apar ca inevitabile, cu atat mai mult cu cat ai realizat greselile pe care le-ai facut in ultima vreme vizavi de partener. Relatia nu mai functioneaza si sunt sanse mari de separare. Ca sa ai parte de liniste si sa ramai cu constiinta impacata trebuie sa iti recunosti vina in fata celui de langa tine. Desi va fi dureros, iti vei reveni destul de rapid. Acesta este momentul in care iti decizi viitorul sentimental si oricat de greu ar fi, trebuie sa o faci. Leu Esti convinsa ca nimic in viata nu poate sa te doboare, dar in realitate chiar si pe tine te rapune o simpla cearta in cuplu. Din fericire, iti revii mult mai repede decat altii in situatia ta. Primavara aceasta iti este sortit un esec sentimental. Inchizi un capitol ca sa incepi un altul nou. Intelegi ca nici macar nu mai merita sa lupti pentru cel de langa tine. Fie ca tu esti cea care spui adio, fie ca esti parasita, in urmatoarele luni vei avea parte de momente dificile. Sagetator Apar certuri grave care se vor incheia prin despartiri dureroase. Totusi, simti nevoia sa iti recapeti independenta, astfel ca ranile se vor vindeca destul de rapid. Vestea trista nu e insa ca te desparti, ci ca vei regreta mai tarziu decizia luata. Odata ce exuberanta ti se stinge, vei visa din nou la bratele protectoare ale iubitului si la zambetul sau cald. Insa posibilitatile de a fi iertata sunt minime. Abia atunci vei incepe sa versi lacrimi amare, potrivit ele.ro.