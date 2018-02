Partidul lui Năstase, pro-european în declarații, plin de penali și mercenari pro-ruși în realitate

09:15

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a prelevat probe de la producători, importatori de produse lactate și din rețeaua comercială, fiind supuse investigațiilor de laborator la Centrul Republican pentru Diagnostică Veterinară. În rezultatul testelor s-au depistat grăsimi vegetale în următoarele tipuri de produse de la SA JLC: brânză proaspătă de vaci de 5 procente – 21,75 % (grăsimi vegetale) și brânză proaspătă de vaci de 2 procente - 14,93% (grăsimi vegetale). În laptele concentrat fiert cu zahăr “IRISCA”, importat din Ucraina, s-au depistat 93,77% de grăsimi vegetale, pe când prezența acestora în produsul respectiv este inadmisibilă. În produsele lactate de la SA INCOMLAC, în untul “Crestianscoe” conținutul de grăsimi vegetale constituie - 15,54%, în brânzică glazurată cu umplutură de lapte concentrat fiert - 60,81%, în brânzică dulce Mic Vis cu caise – 34,18%, iar în brânzică glazurată cu aromă de vanelie conținutul de grăsimi vegetale este de 77,51%. Ambii producători au fost avertizați să retragă imediat produsele neconforme din rețeaua comercială. Inspectorii ANSA au efectuat și un control oficial la întreprinderea de produse lactate din Bălți, - SA INCOMLAC. În urma verificărilor în secțiile de producere au fost depistate neconformități ce contravin cerințelor generale de igienă. De asemenea, s-au prelevat 3 probe de produsele lactate, pentru investigare la conținutul de grăsimi vegetale. În baza rapoartelor a fost întocmit proces verbal de contravenție cu o amendă de 15000 lei. ANSA anunță că vor fi verificate până la sfârșitul lui martie toate întreprinderile de profil din țară. Concomitent, un grup de lucru din cadrul Agenției elaborează propuneri de modificare a legislației, pentru a exclude fenomenul producerii și comercializării produselor neconforme. Amintim că scandalul „lactatelor fără lapte” a pornit în urma unei investigații care a demonstrat faptul că o bună parte din produsele lactate autohtone, cât și de import, nu conțin lapte, ci grăsimi vegetale. The post Rezultate ANSA: Lactatele produse de JLC și INCOMLAC conțin grăsimi vegetale. Ceilalți producători vor fi verificați până în martie appeared first on Moldova 24.