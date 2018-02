(Video) Secretele vinului de casă

09:45

Conflictul armat de la răscrucea Ucrainei dintre Est și Vest i-a atras în războiul din regiunea Donbas și pe mercenarii moldoveni. Pentru bani, aceștia au ajuns pioni în tranșeele care forțează linia roșie de pe harta politică a lumii, scrie Rise Moldova. Vitalie Cojocari, 35 de ani, locuitor al orașului Cimișlia. La începutul anului 2015, Vitalie a fost la război în Ucraina. Pentru asta a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare, cu suspendare condiționată pe un termen de doi ani. Vitalie COJOCARI, mercenar: Pentru mine durează cinci secunde să omor un om. Cu degetele îl pot ucide. Eu nu privesc în ochi niciodată. Nu trebuie să privești în ochi jertfele. Noi suntem mercenari și pentru noi asta e un serviciu. Purtăm măști, noi nu cruțăm pe nimeni. Nu contează cine e.[caption id="attachment_16643" align="alignright" width="273"] Vitalie Cojocari, mercenar[/caption] Decizia de a pleca în Ucraina Vitalie a luat-o la o beție. Se afla în orașul Basarabeasca la niște prieteni de pahar – Zaiaț și Hamiak. Acolo, a alunecat pe mâinile racolatorilor. A plecat la război în aceeași seară, fără acte de călătorie. Unul dintre cei care i-au făcut oferta l-a ajutat să iasă din Moldova. Era un angajat al Întreprinderii de Stat Căile Ferate din Moldova. Vitalie a fost ostaș cu leafă într-o formațiune armată din autoproclamata Republică Populară Luhansk. Vitalie COJOCARI, mercenar: Ne-au plătit 1000 de hrivne și atât. Pentru idee și pentru popor. Nu trebuie de dus acolo. E țara lor, lasă ei să se lămurească. Îmi pare rău de tot și de multe. Dar cel mai mult îmi pare rău că nu am murit acolo. Cineva a rămas fără părinți, copii, nepoți, din cauza mea. Regret tot. De ce mi-a trebuit să plec acolo? În Moldova – mercenari, în Ucraina – teroriștiPotrivit Serviciului de Securitate și Informații, în jur de 100 de moldoveni au ajuns în tranșeele separatiștilor, luptând într-un război care nu le aparține. Jumătate dintre ei au fost deja identificați, iar mai puțin de un sfert au ajuns pe banca acuzaților. Dacă în Republica Moldova aceste persoane sunt condamnate pentru mercenariat și riscă până la zece ani de închisoare, în Ucraina – infracțiunile comise de ei sunt considerate – activități teroriste și sunt pedepsite cu până la 15 ani de închisoare sau detenție pe viață. Igori GUSIKOV, șeful Aparatului directorului Serviciului de Securitate al Ucrainei: Pentru noi ei sunt criminali. Pentru noi ei sunt teroriști. Noi îi cercetăm în baza articolelor care prevăd participarea în organizații teroriste, omoruri.[caption id="attachment_16642" align="alignright" width="181"] Radu Chirilov, mercenar. Foto: via ok.ru[/caption] Alias a omorât peste 50 de persoaneRadu Chirilov, alias , are 26 de ani. A fost condamnat la trei ani de închisoare pentru mercenariat. Documentele obținute de RISE Moldova arată că în Ucraina, Radu ar fi omorât peste 50 de persoane. Pentru implicarea sa în război era remunerat, lunar, cu 40.000 de ruble rusești, ceea ce însemna atunci cam 750 de euro. Radu a făcut parte din Batalionul cu Destinație Specială “Fulger”. În zona controlată de separatiștii din estul Ucrainei a ajuns în mai 2014, pe un itinerar dificil. Din Moldova a călătorit în România, apoi prin Bulgaria, Turcia și Georgia a ajuns în Federația Rusă. De acolo a intrat în regiunea separatistă Osetia de Sud. După care a revenit în Federația Rusă și, prin câmp, din regiunea Matveev Kurgan a trecut frontiera cu Ucraina. Citește articolul integral AICI.