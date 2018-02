Şofer fără permis, prins la volan de un polițist cu cameră pe piept. A încercat să-l mituiască

17:50

Detalii cutremurătoare! Cine este femeia, ucisă de bărbatul care s-a aruncat de la etaj Detalii cutremurătoare în cazul dublei tragedii din Capitală. Corpul neînsufleţit al bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost găsit lângă un bloc de locuinţe. Iar în apartamentul din care se presupune că a căzut victima, poliţia a găsit-o pe soţia acestuia, şi ea fără suflare. Femeia de 31 de ani avea gâtul tăiat. În altă cameră poliţia a găsit copilul acestora de numai 20 de zile care a fost transportat la Spitalul Numărul 1 din Capitală. Bărbatul şi-ar fi părăsit prima nevastă, iar în ziua incidentului acesta a venit la respectiva soţie. Aceștia ar fi avut discuții contradictorii şi s-ar fi certat, iar bărbatul i-ar fi aplicat o lovitură cu cuţitul în jurul gâtului. Femeia înjunghiată ar fi fost model şi cântăreaţă în străinătate. Aceasta apare într-un videoclip extravagant, «I know you want it», iar soţul acesteia ar fi fost dentist la o clinică privată din Capitală. Totodată, pe pagina Anastasiei de pe o reţea de socializare, internauţii au lăsat zeci de mesaje de condoleanţe. Sursă: publika.md