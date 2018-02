Furtună în zona Euro. Banca Centrală Europeană a oprit toate plăţile către ABLV Bank

14:00

Momentul în care Drake a împărţit banii în cartierul sărac din Miami a fost surprins în videoclip, oamenii, foarte emoţionaţi, având ochii în lacrimi. "Bugetul acestui videoclip a fost de 996.631,90 de dolari şi am donat tot", se arată într-un anunţ publicat în prezentarea clipului muzical. "Nu spuneţi casei de discuri", se încheie anunţul. Clipul "God's Plan" a devenit viral, cu zece milioane de vizualizări acumulate la o zi de la lansarea online. Drake, care a mai făcut publice, pe platforma online Instagram, câteva momente din timpul filmărilor pentru acest videoclip, a menţionat că gesturile generoase din timpul producţiei sunt "cel mai important lucru din cariera sa". Anul trecut, Drake a ocupat poziţia a patra în topul celor mai bogate vedete realizat de Forbes, cu venituri de 94 de milioane de dolari înregistrate în perioada iunie 2016 - iunie 2017. În vârstă de 31 de ani, Drake a devenit cunoscut iniţial ca actor, în serialul "Degrassi: The Next Generation", difuzat la începutul anilor 2000. Şi-a lansat albumul de studio de debut, "Thank Me Later", în 2010, iar acesta s-a situat pe primul loc în U.S. Billboard 200 şi a fost recompensat cu un disc de platină. Următoarele albume, "Take Care" (2011) şi "Nothing Was the Same" (2013), au fost la fel de bine primite, primul aducându-i şi un premiu Grammy. De-a lungul carierei, Drake a vândut peste 12 milioane de albume şi a mai primit, printre altele, trei Juno Awards, şase American Music Awards şi 13 Billboard Music Awards.