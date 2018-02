Viorica Dăncilă: Pe 27 februarie voi merge la Chişinău unde voi avea convorbiri cu premierul Filip

11:20

Cauza privind încălcarea drepturilor unui copil apărat de Promo-LEX la CtEDO a fost comunicată Guvernului. Executivul are la dispoziție 3 luni ca să dea explicații, în cazul în care refuză soluționarea amiabilă. În anul 2010, un vecin l-a lovit pe copil cu pumnii şi picioarele, apoi l-a târât în curte și l-a forțat să intre […]