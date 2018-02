Liberalii cer stabilirea datei alegerilor în mun. Chișinău: „Să nu avem tărăgănări de procedură…”

07:10

Interviu cu Nicolae Chiroşca, proprietarul restaurantelor „La Taifas”, „Caravan”, „Erik the Red” şi „Who’s” Dle Chiroşca, în acest an aţi lansat două noi branduri pe piaţă – „Erik the Red” şi „Who’s”. Ce v-a determinat să faceţi acest pas? Este binecunoscut faptul, că pentru a te menţine pe un anumit segment de piaţă trebuie să […]