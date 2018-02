(foto) „Time’s Up”. Și de această dată actrițele s-au îmbrăcat în negru. Cum au defilat pe covorul roșu la BAFTA 2018

14:00

Multă lume m-a întrebat cum am trecut de prima sesiune, sau cum au fost examenele, sau câte examene am avut. De obicei răspund la această întrebare prin a explica că am avut un singur examen, cel puțin unul singur în accepțiunea generală a ceea ce înseamnă un examen. În realitate au fost cinci, câte unul pentru aproape fiecare subiect. Ceea ce m-a surprins este că nu au fost neapărat evaluări ale subiectelor discutate pe parcursul semestrului, dar mai degrabă ne-au provocat să fim creativi și să demonstrăm că din ceea ce am învățat putem să creăm ceva nou și nu neapărat să reproducem în scris teorii bine cunoscute.