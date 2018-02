Vezi în ce țară va fi proiectată cea mai înaltă clădire din lemn din lume

10:15

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. A. Corobceanu, A. Mureşanu, C. Brîncuţi, Doina, Druţa -1, I. Druţa, M. Vitezul, Mircea cel Bătrîn - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 17:30 str. Teilor, Sf. Treime, Schinoasa, N. Sulac, Independenţei, Dm. Cantemir, Cîmpiei, Bucureşti, Baciului, Acad. S. Rădăuţanu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Budăi, Cartusa, Caucazului, Codrilor, Codrilor 1 str-la, Codrilor str-la, Decebal, Dumbrava, Dumbravii, Durleşti, Gribov, Iaşului str-la, Junimii, Livezilor, Liviu Damian, Mihai Eminescu, Nicolae Dimo, Nicolae Testemiţeanu, Păcii, Petru Rareş, Podgorenilor, Rediul Mic, Rediul Mic str-la, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 str. Vovinţeni, str şi str-la Rezistenţei, Calea Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 3. Chişinău, sectorul Centru: str. Pietrarilor 14/1 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 4. Chişinău, sectorul Rîşcani: bd. Gr. Vieru 12A - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 bd. Gr. Vieru 16, 16A - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 5. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova: str. 60 Ani ai Biruinţei, Biruinţei, Izvoarelor, N. Sulac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 6. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: str. Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Dragoş Vodă, Drumul Petricanilor, Grătieşti, Miron Costin, Mitropolit Petru Movilă, Petricani, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 7. Anenii Noi: s. Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55 s. Cobusca Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50 8. Cahul: str. Boris Glavan, Dumbrava Roşie, Dumitru Milev, Georghe Asachi, Krasnov, Mihai Eminescu, Mihail Koţiubinschi, Ostaşcu, Strada Veche - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00 s. Slobozia Mare: str. Cireşilor, Ion Creangă, N.Trifan, Lenin str-la, Nuferilor, Pogranicinaea, Ulţa Mare, Vasile Alecsandri, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:00 s. Zîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Cotihana - în intervalul de timp între 11:00 - 12:00 9. Cantemir: s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30 s. Hănăşeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 s. Tartaul - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 15:30 s. Vişniovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 10. Comrat (UTA Găgăuzia): str. Benderscaea, Dobrovolski, Dubinin, Gavriliuc, Ismail, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Lenin, Novaea, Oleg Coşevoi, Oleg Coşevoi str-la, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 or. Ceadîr-Lunga: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin str-la, Budionnîi, Lenin - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00 or. Ceadîr-Lunga: str. Karl Marx, Molodejnaea, Telman, Volgograd - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30 s. Gaidar: str. 40 let Octeabrea, 50 let Moldavii, A-Gaidarî, Alexandr Puşkin, Andropova, Chirov, Colhoznaea, Cutuzova, Cutuzova str-la, Drujba, Gaidar, Gherman Titov str-la, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Maxim Gorki, Nicolai Nekrasov, Novaea, Sadovaea, Şcolinaea, Serghei Lazo, Serghei Kirov str-la, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorova, Zarecinaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 s. Gaidar: str. Chirov, Lenin, Maxim Gorki, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:30 s. Gaidar: str. Lenin, Maxim Gorki, Nicolai Nekrasov, Serghei Lazo, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:30 11. Călăraşi: s. Meleşeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 12. Căuşeni: str. M. Costin, str-la Păcii, str-la 1, 2 Păcii, str-la Pietre Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 s. Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00 13. Cimişlia: s. Porumbrei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 14. Criuleni: s. Măgdăceşti: str. Ababii, Bîtlan Ion, Emil Loteanu, Grigore Vieru, Lidia Istrati, Livezilor, Liviu Damian, Maria Magdalena, Măgdăceşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Oxentea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 s. Mălăieştii Noi - în intervalul de timp între 14:00 - 16:00 15. Hînceşti: str. Cogîlnic, Chişinăului - parţial în intervalul de timp între 08:50 - 17:00 s. Drăguşenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Bujor - în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 s. Cărpineni: str. Comsomoliscaea, Iurie Gagarin, Oleg Coşevoi, Vlad Scoarţă - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 s. Pervomaiscoe - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 16. Ialoveni: s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25 17. Leova: s. Sărata Răzeşi, s. Tochile-Răducani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 18. Nisporeni: str. Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Barbu Lăutaru, Bogdan Vodă, Bucovinei, Ciprian Porumbescu, Codrilor, Cristestilor, Gheorghe Madan, Holmului, Ion Iachir, Iurie Gagarin, Lapuşniţa, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 str-la, Mitropolit Dosoftei, Morilor, Nicolae Iorga, Pompa, Salcîmilor, Sfatul Ţării, Tudor Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:15 s. Vărzăreşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 19. Orhei: s. Bieşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Neculăieuca - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Cişmea - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 s. Peresecena: str. 31 August 1989, Constantin Stamati, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Petru Rareş, Pionerilor, s.Peresecena, Tcacenco, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 s. Peresecena: str. Mihai Eminescu, s.Peresecena, Vasile Lupu - în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 20. Străşeni: s. Chirianca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 s. Recea - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 21. Ştefan Vodă: s. Copceac: str. Benderscaia, Bulgară, Dzerjinscogo, Gagarin, Lesnaia, Livezilor, Octeabriscaia, S. Lazo, Severnaia, Sov. Armii, Sovetscaia, str-la Şcolinaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 s. Olăneşti: str. 31 August - parţial în intervalul de timp între 11:15 - 12:50 s. Olăneşti: str. Comsomoliscaia, Renaşterii, Tinereţii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 22. Taraclia: s. Cairaclia: str. Alexandr Puşkin str-la, Chirov, Ciapaeva str-la, Comsomoliscaea, Dimitrova, Fontannaea, Grigore Cotovschi str-la, Iurie Gagarin str-la, Lenin, Miciurin str-la, Parcovschii str-la, Pionerschii str-la, Rodnicovîi str-la, s.Cairaclia, Serghei Lazo str-la, Sov.Armii, Suvorova str-la, Taras Şevcanco str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 s. Ciumai: str. Chişinăului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 23. Teleneşti: str. Alexandru cel Bun, Renaşterii - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45