Imediat după nuntă și-a văzut soția fără machiaj, pentru prima dată. Care i-a fost reacția

09:50

Primarul interimar al municipiului Chișinău, Silvia Radu, a declarat că nu este absolut afiliată politic și nu a avut întrevederi bilaterale cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, în perioada de exercitare a funcției deținute în prezent. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21. Primarul interimar al Capitalei a declarat că presupunerile precum că are o înțelegere cu liderul PD-ului, Vlad Plahotniuc nu sunt altceva decât legende, scrie realitatea.md. „Legende sunt și vor fi, fiindcă oamenii nu pot să trăiască fără legende. Dar eu vreau să confirm încă odată că sunt o persoană complet apolitică. Așa cum am fost și până acum. Nu am aparținut nici unui partid și nu-mi propus să aparțin vreunui partid. Consider că oamenii au nevoie de un primar care să fie în afara oricărei politici”, a menționat ea. Totodată, Silvia Radu a subliniat că nu a avut întrevedere bilaterală cu Vlad Plahotniuc în perioada de exercitare a funcției de primar interimar. „Eu îl cunosc pe domnul Plahotniuc, am zis nu odată. Prin funcțiile care le-am deținut și în fruntea companiei „Fenosa” și în calitate de Consul onorific al Spaniei, care am exercitat-o. Am fost nevoită să am întâlniri și atunci am fost la întrevedere cu Vlad Plahotniuc. Eu îl cunosc. Confirm acest lucru. Dar nu am convenit nici o partajare politică de nici un gen, fiindcă sunt în afara politicii”, a conchis Radu. Citește și: Greşeli frecvente pe care le fac părinţii atunci când merg cu copilul în maşină Boala silenţioasă care îţi distruge oasele SUA: Experiențe trumatizante pentru copiii dați spre adopție (video) Cum răspunde Silvia Radu: A avut întrevederi cu Vlad Plahotniuc sau nu Preşedintele raionului Ialoveni: Plec nu numai din funcție, dar cred că și din politică Simona Halep. Reacţia incredibilă a Carolinei Wozniacki după ce Simona a revenit pe locul 1 mondial