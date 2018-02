Igor Dodon își sărbătorește astăzi ziua de naștere

12:20

Accident violent pe traseul Chișinău-Bălți în apropiere de satul Lupa-Recea. Două persoane, tată și fiică au fost la un pas de moarte după ce mașina cu care se deplasau a derapat de pe traseu și să rostogolit de câteva ori.Din fericire, în spatele automobilului implicat în accident se deplasau într-un alt vehicul șeful Direcției Generale Securitate Publică al Inspectoratului General de Poliție (IGP), colonelul de poliție, Marin Maxian, șefa secție prevenire a DGSP, Daniela Buzat, dar și șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc. Aceștia au intervenit de urgență pentru a oferi primul ajutor. „Șoferul a pierdut controlul volanului și a derapat de pe carosabil. Am spart parbrizul vehiculului pentru a scoate persoanele din interior. Împreună cu colega mea Daniela Buzat, am resuscitat tânăra, care era inconștientă. Ulterior, am chemat serviciul 903”, a declarat Marin Maxian pentru UNIMEDIA.