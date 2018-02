Extremistul care anunţă că regretă că a ucis 77 de persoane

Extremistul de dreapta Anders Behring Breivik susţine într-o scrisoare că îi pare rău că a ucis 77 de persoane în 2011, scrie publicaţia norvegiană Verdenss Gang. „Regret ce am făcut pe 22 iulie 2011 şi, dacă ar fi posibil, aş face totul pentru a nu se mai repeta“, scrie VG citând dintr-o scrisoare trimisă de Breivik administraţiei penitenciarului unde ispăşeşte o pedeapsă la 21 de ani de detenţie. În plus, Breivik, care şi-a schimbat identitatea şi vrea să fie numit de-acum încolo Fjotolf Hansen, a scris că are nevoie de ajutor pentru a renunţa la ideile extremiste şi pentru a deveni un deţinut model. Unii experţi pun la îndoială faptul că Breivik regretă cu adevărat şi vrea să se schimbe în bine. „Nu există niciun motiv să avem încredere în remuşcările lui. Evident, este o tentativă de manipulare din partea lui Breivik. Nu se simte bine în închisoare şi vrea să iasă“, este de părere psihiatrul Hening Varey, potrivit Adevărul. Anders Behring Breivik, în prezent în vârstă de 38 de ani, ispăşeşte o pedeapsă de 21 de ani de închisoare ce poate fi prelungită. El a ucis 77 de persoane în două atacuri comise în aceeaşi zi, 22 iulie 2011, la scurt timp unul după celălalt. După ce a plasat o bombă şi a ucis opt persoane în faţa Guvernului norvegian, Breivik s-a deghizat în poliţist şi s-a dus pe Insula Utoya. Acolo a deschis focul împotriva participanţilor la o tabără de vară a tinerilor laburişti, provocând moartea a 69 de persoane. Citește și: Fiscul italian a percheziţionat birourile casei de modă Gucci, suspectată de evaziune fiscală Declarație de presă susținută de deputații Partidului Liberal înainte de începerea ședinței Parlamentului Moldovenii se înghesuie să învețe limbi străine pentru a pleca din țară Mașina lui James Bond, scoasă la licitație: un Aston Martin Vanquish deținut de actorul Daniel Craig va fi vândut la New York, iar banii vor fi donați în scopuri caritabile | AUTO-CLUB.TOP Numere neutre pentru transnistreni: Nemulțumirea Tiraspolului | AUTO-CLUB.TOP Extremistul care anunţă că regretă că a ucis 77 de persoane

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Medianews