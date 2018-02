(video) „Avea o semnificație filantropică și nu era obligatoriu”. Ion Andronache despre Postul Mare de acum câteva secole

14:15

Pe 6 februarie una dintre cele mai prestigioase clădiri din Strasbourg, Consiliul Europei, și-au deschis porțile pentru găzduirea unei expoziții de artă de excepție. „Women in Art for Peace” are drept scop sensibilizarea faţă de importanţa participării femeilor în consolidarea şi menţinerea păcii. Articolul (foto) O artistă din Moldova va participa la o serie de expoziții „Women in Art for Peace” în mai multe orașe ale lumii. Care sunt acestea apare prima dată în #diez.