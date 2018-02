Primarul de București, Gabriela Firea, în luna martie vine într-o vizită oficială la Chișinău

17:40

Documentarul în care papa Francis vorbeşte despre univers şi viaţă va fi lansat pe 18 mai Papa Francisc este subiectul unui documentar regizat de Wim Wenders, care va fi lansat pe 18 mai şi în care suveranul pontif vorbeşte despre univers şi viaţă în general, au anunţat producătorii filmului, citaţi de AFP. Coprodus de Vatican, scris şi regizat de Wenders, «Pope Francis — A Man of His Word» va fi lansat pe 18 mai în SUA, potrivit unui comunicat al companiei de producţie Focus Features. În acest documentar, pentru care cineastul a primit acceptul Vaticanului, papa Francis se adresează direct publicului, vorbind despre migraţie, ecologie, inegalităţile dintre bogaţi şi săraci şi rolul familiei. «Acceptând întrebări din partea diverşilor oameni, papa Francis răspunde agricultorilor şi muncitorilor, refugiaţilor, copiilor, bătrânilor şi deţinuţilor», potrivit Mediafax. Documentarul îl prezintă pe suveranul pontif în vârstă de 81 de ani străbătând planeta, cu imagini de arhivă înregistrate în locuri precum sediul ONU, Congresul american şi memorialul Holocaustului de la Yad Vashem din Ierusalim. «Papa Francis este un exemplu viu al unui om care îşi respectă cuvântul dat. În filmul nostru vorbeşte direct spectatorului, foarte franc şi spontan», a subliniat Wim Wenders în momentul în care a anunţat acest proiect, anul trecut. Fost arhiepiscop de Buenos Aires, născut Jorge Mario Bergoglio, în capitala Argentinei, în decembrie 1936, într-o familie de condiţie modestă, Francis a devenit primul papă latino-american al Bisericii catolice, care numără aproximativ 1,2 miliarde de adepţi. Şi-a făcut debutul pe marele ecran anul trecut, jucându-se pe sine însuşi în filmul de aventuri pentru copii «Beyond the Sun», de Graciela Rodriguez Gilio şi Charlie Mainardi. Figură emblematică a Noului Val din cinematografia germană a anilor 1970, Wim Wenders a turnat peste 60 de filme de ficţiune şi documentare în Europa, America de Nord şi Asia, scrie Mediafax. Cineastul german a câştigat 15 trofee internaţionale majore, inclusiv un Palme d’Or în 1984, pentru filmul «Paris, Texas», şi un Leu de Aur la Mostra de la Veneţia, în 1982, cu filmul «Starea lucrurilor». Pentru «Pina», filmul său în 3D despre balerina şi coregrafa germană Pina Bausch, Wim Wenders a fost lăudat de critici şi de public şi a obţinut, în 2012, o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun documentar. În paralel cu opera sa cinematografică, Wim Wenders a publicat, în 1993, volumul «Once», o lucrare care asociază fotografii din cele patru colţuri ale lumii şi texte scurte scrise de el însuşi. Sursă: mediafax.ro Record Documentarul în care papa Francis vorbeşte despre univers şi viaţă va fi lansat pe 18 mai apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.