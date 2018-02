Profesor universitar, condamnat pentru o crimă pasională

09:20

Încă femeie susține că a avut o aventură cu Donald Trump și spune că a fost plătită să nu vorbească public despre acest lucru. Este vorba de fostul model Playboy Karen McDougal care spune că ea și Trump au avut o relație sexuală în 2006, care a început la câteva luni după ce prima doamnă Melania Trump a dat naștere celui mai mic fiu al președintelui, scrie AFP. Într-un răspuns pentru New Yorker, un purtător de cuvânt al președintelui american a declarat că Trump a negat că a avut o relație cu McDougal, numind-o "fake news". Potrivit New Yorker, relația care a durat nouă luni s-a încheiat în liniște, dar, în timpul campaniei prezidențiale din 2016 – McDougal și-a vândut povestea. Pe 5 august 2016, McDougall a fost de acord să vândă drepturile exclusive asupra poveștii sale tabloidului National Inquirer pentru 150.000 de dolari. Dar povestea nu a devenit publică niciodată. "Eu am luat banii, așa că este și vina mea, dar nu am înțeles toți parametrii", a declarat McDougal pentru New Yorker. National Enquirer este deținut de David Pecker, care a pretins că este un prieten al lui Trump. Tabloidul a susținut candidatura Trump pentru președinție. Într-o declarație, proprietarul tabloidului, AMI, a spus că sugestia că „s-a angajat în orice activitate care să îi va permită să dețină o influență asupra președintelui Statelor Unite este ridicolă". Povestea modelului reflectă cu fermitate acuzațiile legate de o aventură între Trump și Stephanie Clifford, cunoscută sub numele de Stormy Daniels. În acest caz, avocatul personal al președintelui a recunoscut că la plătit lui Daniels 130.000 de dolari, dar a refuzat să spună de ce, iar acum starleta porno este liberă să-și spună public detalii. După ce a fost cu Donald Trump, în 2007 Karen McDougal, care a fost playmate of the year a Playboy în 1998, a avut o relație cu actorul Bruce Willis.