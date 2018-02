O bunicuţă în vârstă de 60 de ani şi-a făcut 35 de tatuaje cu un antrenor de fotbal

11:10

Numărul companiilor IT care au aderat la primul parc pentru tehnologia informației Moldova IT Park a crescut dublu în ultimele două săptămâni, și a ajuns la 86.Alte 12 cereri au fost examinate pozitiv și urmează a fi semnate contractele.Rezidenții ”Moldova IT Park” beneficiază de un regim special de impozitare şi de suportul specialiștilor de la Ministerului Economiei și Infrastructurii.Moldova IT Park și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018.